Известный украинский актёр Алексей Самойленко ликвидирован в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован украинский актёр театра и кино Алексей Самойленко, который выступал против России. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на заявления его коллег.

По имеющимся данным, Алексей Самойленко был ликвидирован 19 февраля. Прощание и похороны запланированы в Киеве на 26 февраля.