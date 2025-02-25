Известный украинский актёр Алексей Самойленко ликвидирован в зоне СВО
Ликвидированный украинский актёр Алексей Самойленко. Фото из его соцсетей
В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован украинский актёр театра и кино Алексей Самойленко, который выступал против России. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на заявления его коллег.
По имеющимся данным, Алексей Самойленко был ликвидирован 19 февраля. Прощание и похороны запланированы в Киеве на 26 февраля.
Алексей Самойленко принимал участие не только в театральных проектах, но и активно снимался в различных телевизионных шоу и фильмах, среди которых можно выделить сериалы «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту».
Ранее на Покровском направлении был ликвидирован украинский барабанщик Николай Amorth Состин, воевавший в рядах ВСУ. А в Курской области не вернулся с задания украинский актёр Пётр Великий. Об этом сообщили на сайте Черниговского драмтеатра, где служил артист до того, как примкнуть к ВСУ.