«Это единственный путь»: Зеленский высказался о судьбе регионов, отошедших под контроль РФ

Владимир Зеленский признался, что освобождённые российскими войсками земли могут никогда не вернуться Украине. Об этом пишет «РБК — Украина», ссылаясь на выступление политика перед общинами Черниговской области, в которой он говорил о «о компромиссных» решениях в переговорах с РФ.

«Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что боевые действия не могут продолжаться длительное время, а значит скоро должна наступить развязка. При этом Зеленский не исключил, что Киев попробует вернуть утраченные регионы дипломатическим путём, но по прошествии нескольких лет.