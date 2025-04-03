«Это единственный путь»: Зеленский высказался о судьбе регионов, отошедших под контроль РФ
Зеленский допустил, что Россия сохранит за собой освобождённые украинские земли
Владимир Зеленский признался, что освобождённые российскими войсками земли могут никогда не вернуться Украине. Об этом пишет «РБК — Украина», ссылаясь на выступление политика перед общинами Черниговской области, в которой он говорил о «о компромиссных» решениях в переговорах с РФ.
«Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что боевые действия не могут продолжаться длительное время, а значит скоро должна наступить развязка. При этом Зеленский не исключил, что Киев попробует вернуть утраченные регионы дипломатическим путём, но по прошествии нескольких лет.
Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что Украина никогда не сможет получить обратно территории, которые уже перешли под полный контроль Москвы. По его словам, такие настроения царят в правительственных кругах, в Киеве мало кто верит в возможность переломить ситуацию на поле боя.
president.gov.ua