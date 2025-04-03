ФК «Ротор» оштрафовали на 100 тысяч рублей за брошенные в судью козинаки

Футбольный клуб «Ротор» был оштрафован на 100 тысяч рублей за брошенные в судью козинаки. Как сообщает SHOT, всё произошло во время матча между волгоградцами и московской «Родиной» 30 марта в рамках Первой лиги. Один из болельщиков первой команды бросил упаковку сладостей, которая попала в помощника судьи.

Глава Комитета по дисциплине РФС Артур Григорьянц подтвердил, что клубу были наложены штрафные санкции. Таким образом, «Ротору» предстоит выплатить 100 тысяч рублей. Виновника инцидента задержали и доставили в полицию. По данным SHOT, им оказался 49-летний Сергей М. Ему назначили штраф в 11 тысяч рублей и запретили посещать спортивные мероприятия на протяжении следующего года.