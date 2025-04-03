Тренер «Фенербахче» Моуринью ущипнул за нос коллегу из «Галатасарая»

Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче» Жозе Моуринью схватил за нос своего коллегу из «Галатасарая» Окана Бурука после завершения матча Кубка Турции. Инцидент был запечатлён во время трансляции игры.

Моуринью схватил за нос тренера команды «Галатасарай». Видео © X/ 2Ffotomac

Моуринью ущипнул Бурука за нос, после чего тот упал на поле, по-актёрски держась за лицо. На поле чуть не случилась драка, в дело вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Игра завершилась победой «Галатасарая» с результатом 2:1, что стало причиной вылета «Фенербахче» из Кубка Турции на стадии четвертьфинала. В полуфинале «Галатасарай» встретится с «Коньяспором».