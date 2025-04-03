Премьер Австралии рухнул со сцены, позируя фотографам

В Австралии премьер-министр Энтони Альбанезе рухнул со сцены во время своего предвыборного выступления в штате Новый Южный Уэльс. Парламентские выборы пройдут в стране 3 мая, предполагается, что борьба развернётся между Альбанезе и его соперником Питером Датоном.

Премьер-министр Энтони Альбанезе упал со сцены. Видео © Х / PolymarketIntel

«Премьер-министр Энтони Альбанезе упал со сцены, позируя для фотографий в ходе предвыборной кампании», — передаёт телеканал Sky News Australia.

Премьер прибыл на конференцию профсоюза горнодобывающей промышленности и энергетики, где ему предложили выступить со сцены. 62-летний политик поднялся, поприветствовал зал, после чего сделал пару шагов в сторону фотографов, позируя перед камерами. Однако внезапно оступился и упал со сцены. Желая замять неловкость, Альбанезе поднялся, улыбнулся и всё же подошёл к журналистам. Как утверждается, серьёзных травм премьер-министр не получил.