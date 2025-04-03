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3 апреля, 16:25

Премьер Австралии рухнул со сцены, позируя фотографам

Sky News Australia: Премьер Австралии упал со сцены во время предвыборной речи

В Австралии премьер-министр Энтони Альбанезе рухнул со сцены во время своего предвыборного выступления в штате Новый Южный Уэльс. Парламентские выборы пройдут в стране 3 мая, предполагается, что борьба развернётся между Альбанезе и его соперником Питером Датоном.

Премьер-министр Энтони Альбанезе упал со сцены. Видео © Х / PolymarketIntel

«Премьер-министр Энтони Альбанезе упал со сцены, позируя для фотографий в ходе предвыборной кампании», — передаёт телеканал Sky News Australia.

Премьер прибыл на конференцию профсоюза горнодобывающей промышленности и энергетики, где ему предложили выступить со сцены. 62-летний политик поднялся, поприветствовал зал, после чего сделал пару шагов в сторону фотографов, позируя перед камерами. Однако внезапно оступился и упал со сцены. Желая замять неловкость, Альбанезе поднялся, улыбнулся и всё же подошёл к журналистам. Как утверждается, серьёзных травм премьер-министр не получил.

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Ранее премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сообщил, что страна обсудит возможную отправку миротворческих сил на территорию Незалежной. По его словам, Австралия исторически всегда играла важную роль в миротворческих миссиях и стремится помочь Украине.

Обложка ©

Х / PolymarketIntel

Татьяна Миссуми
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