Маск напугал пользователей Сети новостями о своём здоровье

Американский предприниматель Илон Маск поделился информацией о плохом самочувствии, выразив оптимизм относительно улучшения состояния к вечеру. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Нехорошо себя чувствую сейчас, но, если здоровье улучшится, к вечеру проведу стрим», — написал миллиардер, обсуждая с другими пользователями видеоигры.

Что стало причиной плохого самочувствия предпринимателя, он не уточнил.