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Регион
3 апреля, 17:41

Маск напугал пользователей Сети новостями о своём здоровье

Илон Маск рассказал об ухудшении самочувствия и отмене вечернего стрима

Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harnik

Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harnik

Американский предприниматель Илон Маск поделился информацией о плохом самочувствии, выразив оптимизм относительно улучшения состояния к вечеру. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Нехорошо себя чувствую сейчас, но, если здоровье улучшится, к вечеру проведу стрим», — написал миллиардер, обсуждая с другими пользователями видеоигры.

Что стало причиной плохого самочувствия предпринимателя, он не уточнил.

Илон Маск останется советником Трампа
Илон Маск останется советником Трампа

Ранее сообщалось, что компания Маска Neuralink объявила о планах провести первую операцию по вживлению нейрочипа Blindsight к концу 2025 года. Устройство предназначено для восстановления зрения слепым.

Ольга Сливченко
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