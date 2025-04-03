Маск напугал пользователей Сети новостями о своём здоровье
Илон Маск рассказал об ухудшении самочувствия и отмене вечернего стрима
Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harnik
Американский предприниматель Илон Маск поделился информацией о плохом самочувствии, выразив оптимизм относительно улучшения состояния к вечеру. Об этом он написал в социальной сети Х.
«Нехорошо себя чувствую сейчас, но, если здоровье улучшится, к вечеру проведу стрим», — написал миллиардер, обсуждая с другими пользователями видеоигры.
Что стало причиной плохого самочувствия предпринимателя, он не уточнил.
Ранее сообщалось, что компания Маска Neuralink объявила о планах провести первую операцию по вживлению нейрочипа Blindsight к концу 2025 года. Устройство предназначено для восстановления зрения слепым.