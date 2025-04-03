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3 апреля, 19:21

Школьница-вундеркинд из Британии набрала в IQ-тесте рекордные 162 балла

Юная София Кот Аркури — 13-летняя жительница графства Кент в Великобритании — поразила всех, получив максимальный балл в тесте на определение IQ, предназначенном для людей младше 18 лет. Как сообщает Daily Mail, её результат составил 162 балла.

После блистательной сдачи теста София получила приглашение в Mensa, элитный клуб для самых умных людей планеты. По словам её мамы, девочка даже не готовилась к тесту из-за нагрузки в школе, и новость о победе стала для юной британки огромной радостью.

Одноклассники Софии были настолько удивлены, что сначала даже не поверили в ее феноменальный успех. А вот мама ни чуть не сомневалась в дочери, так как, по словам родительницы, девочка всегда отличалась от сверстников и показывала хорошие результаты в обучении.

«Однажды она пришла домой и сказала: «Учительница по информатике даже не знала, как исправить ошибку, а я сделала это», — поделилась Кот Аркури-старшая.

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Ранее стало известно, что российский шахматист Роман Шогджиев, которому всего девять лет, достиг выдающегося результата. Он установил рекорд, став самым молодым шахматистом в истории, получившим звание международного мастера.

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freepik

Ольга Сливченко
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