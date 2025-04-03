Туристы РФ остались без отдыха на Шри-Ланке из-за отмены чартеров Red Wings

Туристы из России лишились запланированного отдыха на Шри-Ланке и потеряли до 50% денег от стоимости забронированных отелей, так как туроператоры внезапно отменили чартерные авиарейсы. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Пассажиры столкнулись с отменой чартеров на Шри-Ланку от авиакомпании Red Wings за три недели до вылета. Как пожаловались туристы, никто им не предложил альтернативу, при этом деньги якобы турфирмы обязались вернуть. Больше всех пострадали те россияне, кто не уложился в срок бесплатной отмены бронирования отеля. С них взяли комиссию до 50% от стоимости проживания.

Семья из Самары приобрела пакетный тур на Шри-Ланку у туристической фирмы. Однако из-за отмены рейса она автоматически аннулировала бронь на отель. Сейчас несостоявшиеся туристы не могут найти гостиницу — предложений по доступным ценам нет. Часть россиян планировала добираться на Шри-Ланку с пересадкой. Так, у туристов из Москвы и Омска сгорели авиабилеты до Новосибирска, откуда они хотели продолжить свой путь на остров.

В Red Wings сообщили, что авиакомпания не занимается продажей билетов на чартерные рейсы. Их следует покупать исключительно через туроператоров в рамках единого пакета услуг. Чартер предполагает, что полёт могут отменить, если у турфирмы плохие продажи или небольшая загрузка рейса.