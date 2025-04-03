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3 апреля, 18:53

Вышедших «из строя» солдат ВСУ возвращают на фронт при помощи наркотиков

Independent: На Украине начали применять кетамин для реабилитации солдат

На Украине врачи начали использовать психотропное средство — кетамин — для лечения и оперативного восстановления боеспособности военнослужащих. Об этом сообщает британская газета The Independent.

«Классическая психотерапия может длиться два-три-пять лет. Поэтому нам нужно найти что-то, что работает быстро. Она даёт более быстрые результаты. И она нам нужна, потому что нам нужно быстрее возвращать людей на передовую», — рассказала руководитель Центра психического здоровья и реабилитации «Лесная поляна».

Как сообщили журналисты, пациенты психиатрической клиники получают психотропные лекарства под контролем медицинского персонала. Часто им завязывают глаза и надевают наушники с успокаивающей музыкой. При этом утверждается, что такой метод даёт «удивительно быстрые результаты».

Украина будет затыкать дыры на фронте за счёт врачей
Украина будет затыкать дыры на фронте за счёт врачей

Ранее стало известно, что командиры ВСУ запрещают солдатам в Курской области сдаваться в плен. Украинским военнослужащим, окружённым в районе Гуево, приказано биться до последнего. Тяжело раненым и новобранцам предлагают альтернативу — смерть в подвале от инфекций или потери крови. Многие там находятся без связи, медикаментов и пищи.

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Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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