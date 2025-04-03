На Украине врачи начали использовать психотропное средство — кетамин — для лечения и оперативного восстановления боеспособности военнослужащих. Об этом сообщает британская газета The Independent.

«Классическая психотерапия может длиться два-три-пять лет. Поэтому нам нужно найти что-то, что работает быстро. Она даёт более быстрые результаты. И она нам нужна, потому что нам нужно быстрее возвращать людей на передовую», — рассказала руководитель Центра психического здоровья и реабилитации «Лесная поляна».

Как сообщили журналисты, пациенты психиатрической клиники получают психотропные лекарства под контролем медицинского персонала. Часто им завязывают глаза и надевают наушники с успокаивающей музыкой. При этом утверждается, что такой метод даёт «удивительно быстрые результаты».