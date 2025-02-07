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6 февраля, 23:21

Украина будет затыкать дыры на фронте за счёт врачей

Власти Украины отобрали у медработников «бронь» из-за потребностей фронта

Украинские власти отменили постановление кабмина, которое разрешало учреждениям здравоохранения бронировать 100% медработников. Из-за потребностей фронта часть сотрудников больниц могут отправиться на фронт. Об этом говорится в заявлении Минздрава Незалежной.

Механизм «разбронирования» накануне обсудили министр здравоохранения Виктор Ляшко, замминистра обороны Сергей Мельник и командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук. В ведомстве подчеркнули, что сейчас более 75% раненых проходят лечение в медучреждениях, и бесперебойное оказание им медпомощи — первостепенная задача.

«В то же время мы понимаем и потребности фронта. Разбронирование медработников будет происходить по запросу от Минобороны и командования Медсил с учётом потребности в тех или иных специалистах», — отметили в Минздраве.

МО показало эффектную видеонарезку с аннигиляцией колонны ВСУ под Курском
МО показало эффектную видеонарезку с аннигиляцией колонны ВСУ под Курском

Несмотря на большие потери, ВСУ 6 февраля решились на новое контрнаступление под Курском. К счастью, атака противника была успешно отражена. Всего же с августа 2024 года украинские войска потеряли на этом направлении почти 58 тысяч человек.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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