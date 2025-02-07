Украина будет затыкать дыры на фронте за счёт врачей

Украинские власти отменили постановление кабмина, которое разрешало учреждениям здравоохранения бронировать 100% медработников. Из-за потребностей фронта часть сотрудников больниц могут отправиться на фронт. Об этом говорится в заявлении Минздрава Незалежной.

Механизм «разбронирования» накануне обсудили министр здравоохранения Виктор Ляшко, замминистра обороны Сергей Мельник и командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук. В ведомстве подчеркнули, что сейчас более 75% раненых проходят лечение в медучреждениях, и бесперебойное оказание им медпомощи — первостепенная задача.

«В то же время мы понимаем и потребности фронта. Разбронирование медработников будет происходить по запросу от Минобороны и командования Медсил с учётом потребности в тех или иных специалистах», — отметили в Минздраве.