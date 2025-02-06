Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 20:09

МО показало эффектную видеонарезку с аннигиляцией колонны ВСУ под Курском

МО показало кадры уничтожения техники ВСУ под Курском FPV-дронами «Рубикона»

Расчёты FPV-дронов центра «Рубикон» в ходе отражения наступления Вооружённых сил Украины под Курском поразили несколько единиц бронетехники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ, прикрепив кадры с камер БПЛА.

«Расчёты БПЛА центра «Рубикон» уничтожают бронетехнику противника при отражении атаки ВСУ в Курской области», — гласит подпись к ролику.

Боевая работа дронов. Видео © Telegram / Минобороны России

Командир спецназа «Ахмат» поведал о провале самоубийственной авантюры ВСУ в приграничье
Командир спецназа «Ахмат» поведал о провале самоубийственной авантюры ВСУ в приграничье

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что попытка контрнаступления ВСУ в Курской области была успешно сорвана. Украинские боевики предприняли восемь безуспешных волн атак, потеряв сотни человек убитыми. Не помогла врагу даже техника НАТО.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar