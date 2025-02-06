МО показало эффектную видеонарезку с аннигиляцией колонны ВСУ под Курском
МО показало кадры уничтожения техники ВСУ под Курском FPV-дронами «Рубикона»
Расчёты FPV-дронов центра «Рубикон» в ходе отражения наступления Вооружённых сил Украины под Курском поразили несколько единиц бронетехники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ, прикрепив кадры с камер БПЛА.
«Расчёты БПЛА центра «Рубикон» уничтожают бронетехнику противника при отражении атаки ВСУ в Курской области», — гласит подпись к ролику.
Боевая работа дронов. Видео © Telegram / Минобороны России
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что попытка контрнаступления ВСУ в Курской области была успешно сорвана. Украинские боевики предприняли восемь безуспешных волн атак, потеряв сотни человек убитыми. Не помогла врагу даже техника НАТО.
Telegram / Минобороны России