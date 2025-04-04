Белорусские правоохранители раскрыли масштабную сеть мошеннических колл-центров
В Белоруссии задержали 40 участников мошеннической сети колл-центров
Оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии задержали 40 участников преступной группы. Мошенники, выдававшие себя за сотрудников известных трейдинговых компаний, создали разветвлённую сеть колл-центров, через которые обманным путём выманивали деньги у доверчивых граждан.
40 участников мошеннической сети колл-центров задержали в Белоруссии. Видео © Пресс-служба МВД Белоруссии
Как сообщила пресс-служба МВД, среди пострадавших оказались десятки российских граждан. Преступники использовали отработанные психологические методики, предлагая жертвам «уникальную возможность» вложить средства в якобы высокодоходные инвестиционные проекты. На самом деле эти проекты существовали только в воображении аферистов.
Ранее россиянам рассказали, по каким фразам можно вычислить мошенников, которые имитируют официальные контакты ФБС, МВД, СК или ЦБ. Сотрудники правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не звонят гражданам через мессенджеры, не требуют срочных переводов денег и не демонстрируют документы в виде фотографий или скриншотов.
Shutterstock / FOTODOM / dotshock