Белорусские правоохранители раскрыли масштабную сеть мошеннических колл-центров

Оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии задержали 40 участников преступной группы. Мошенники, выдававшие себя за сотрудников известных трейдинговых компаний, создали разветвлённую сеть колл-центров, через которые обманным путём выманивали деньги у доверчивых граждан.

40 участников мошеннической сети колл-центров задержали в Белоруссии. Видео © Пресс-служба МВД Белоруссии

Как сообщила пресс-служба МВД, среди пострадавших оказались десятки российских граждан. Преступники использовали отработанные психологические методики, предлагая жертвам «уникальную возможность» вложить средства в якобы высокодоходные инвестиционные проекты. На самом деле эти проекты существовали только в воображении аферистов.