Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 22:34

Белорусские правоохранители раскрыли масштабную сеть мошеннических колл-центров

В Белоруссии задержали 40 участников мошеннической сети колл-центров

Оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии задержали 40 участников преступной группы. Мошенники, выдававшие себя за сотрудников известных трейдинговых компаний, создали разветвлённую сеть колл-центров, через которые обманным путём выманивали деньги у доверчивых граждан.

40 участников мошеннической сети колл-центров задержали в Белоруссии. Видео © Пресс-служба МВД Белоруссии

Как сообщила пресс-служба МВД, среди пострадавших оказались десятки российских граждан. Преступники использовали отработанные психологические методики, предлагая жертвам «уникальную возможность» вложить средства в якобы высокодоходные инвестиционные проекты. На самом деле эти проекты существовали только в воображении аферистов.

В Москве аферисты развели девушку на четыре кредита с помощью письма от «Почты России»
В Москве аферисты развели девушку на четыре кредита с помощью письма от «Почты России»

Ранее россиянам рассказали, по каким фразам можно вычислить мошенников, которые имитируют официальные контакты ФБС, МВД, СК или ЦБ. Сотрудники правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не звонят гражданам через мессенджеры, не требуют срочных переводов денег и не демонстрируют документы в виде фотографий или скриншотов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Белоруссия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar