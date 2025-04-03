Три человека пострадали в результате утечки химиката на заводе под Саратовом
На саратовском заводе из-за выброса химиката пострадали люди. Обложка © Telegram / СУ СК России по Саратовской области
Правоохранительные органы начали доследственную проверку на заводе в Саратовской области, где произошёл выброс химического вещества, в результате чего пострадали работники. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.
«По предварительным данным, 3 апреля 2025 года на местном предприятии при производстве работ произошёл выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники», — указано в заявлении ведомства.
В СК отметили, что врачебную помощь оказали всем пострадавшим. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балаковского филиала АО «Апатит» группы «Фосагро», помощь понадобилась троим сотрудникам. Саму утечку уже устранили.
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