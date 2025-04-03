Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 20:27

Три человека пострадали в результате утечки химиката на заводе под Саратовом

На саратовском заводе из-за выброса химиката пострадали люди. Обложка © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

На саратовском заводе из-за выброса химиката пострадали люди. Обложка © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

Правоохранительные органы начали доследственную проверку на заводе в Саратовской области, где произошёл выброс химического вещества, в результате чего пострадали работники. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.

«По предварительным данным, 3 апреля 2025 года на местном предприятии при производстве работ произошёл выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники»,указано в заявлении ведомства.

В СК отметили, что врачебную помощь оказали всем пострадавшим. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балаковского филиала АО «Апатит» группы «Фосагро», помощь понадобилась троим сотрудникам. Саму утечку уже устранили.

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре, вспыхнувшем на Онежском судостроительном заводе в Карелии. Огонь охватил четвёртый цех, где находились резервуары с горючей жидкостью. Взрыв газового баллона стал причиной возгорания. Пострадали три человека, и двое из них оказались в реанимации.

«‎Выходите!» Появилось видео из эпицентра взрыва на судостроительном заводе в Карелии
«‎Выходите!» Появилось видео из эпицентра взрыва на судостроительном заводе в Карелии
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar