Три человека пострадали в результате утечки химиката на заводе под Саратовом

Правоохранительные органы начали доследственную проверку на заводе в Саратовской области, где произошёл выброс химического вещества, в результате чего пострадали работники. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.

«По предварительным данным, 3 апреля 2025 года на местном предприятии при производстве работ произошёл выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники», — указано в заявлении ведомства.

В СК отметили, что врачебную помощь оказали всем пострадавшим. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балаковского филиала АО «Апатит» группы «Фосагро», помощь понадобилась троим сотрудникам. Саму утечку уже устранили.