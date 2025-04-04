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4 апреля, 01:40

Кишащие крысами отходы завалили Бирмингем из-за забастовки мусорщиков

На улицах английского города Бирмингема из-за забастовки мусорщиков скопились тысячи тонн отходов, которые никто не убирает. Как сообщает местный Городской совет, забастовка уже представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды.

«17 тысяч тонн отходов засоряют тротуары, вызывают неприятный запах, а ещё кишат крысами и личинками»,пишет The Birmingham Mail.

Сейчас местным жителям приходится платить сотни фунтов стерлингов, чтобы частные компании вывозили хоть какую-то часть мусора у их домов. В результате пикетов мусорщиков по всему городу местные власти не в силах справиться с беспорядками.

«Город сталкивается с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», — сообщил чиновник городской администрации.

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Ранее в одном из районов британского Ньюкасла в мусоре нашли пачки документов с конфиденциальными данными, касающиеся британской армии. Внутри были звания солдат, графики смен и данные о выдаче оружия. Эксперт в области информационной безопасности Гэри Хибберд отметил, что такая утечка представляет серьёзную угрозу для людей, чьи данные были раскрыты.

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Freepik / freepik

Лия Мурадьян
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