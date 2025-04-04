Кишащие крысами отходы завалили Бирмингем из-за забастовки мусорщиков
На улицах английского города Бирмингема из-за забастовки мусорщиков скопились тысячи тонн отходов, которые никто не убирает. Как сообщает местный Городской совет, забастовка уже представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды.
«17 тысяч тонн отходов засоряют тротуары, вызывают неприятный запах, а ещё кишат крысами и личинками», — пишет The Birmingham Mail.
Сейчас местным жителям приходится платить сотни фунтов стерлингов, чтобы частные компании вывозили хоть какую-то часть мусора у их домов. В результате пикетов мусорщиков по всему городу местные власти не в силах справиться с беспорядками.
«Город сталкивается с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», — сообщил чиновник городской администрации.
Ранее в одном из районов британского Ньюкасла в мусоре нашли пачки документов с конфиденциальными данными, касающиеся британской армии. Внутри были звания солдат, графики смен и данные о выдаче оружия. Эксперт в области информационной безопасности Гэри Хибберд отметил, что такая утечка представляет серьёзную угрозу для людей, чьи данные были раскрыты.
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