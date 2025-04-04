В России предложили ввести шашлычное эмбарго перед майскими праздниками

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру сельского хозяйства Оксане Лут с предложением ввести временные меры по стабилизации цен на мясную продукцию в преддверии майских праздников. Об этом пишет РИА «Новости».

Парламентарий предложил до 1 июня 2025 года ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт объёмом не менее 150 тысяч тонн. По его словам, подобные меры, которые он назвал «шашлычным эмбарго», помогут сдержать традиционный рост цен, вызванный ажиотажным спросом в праздничный период.

Чернышов отметил, что подобные ограничения уже доказали свою эффективность. С декабря 2023 по май 2024 года в России действовал запрет на экспорт отдельных видов мяса птицы, что позволило увеличить предложение на внутреннем рынке. Тогда же Минсельхоз ввёл беспошлинные квоты на импорт куриного мяса до 160 тысяч тонн.

Вице-спикер подчеркнул важность своевременного принятия мер, чтобы избежать ситуации, когда рост экспорта приводит к удорожанию продукции для российских потребителей.