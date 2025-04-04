Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 01:46

США не освободили учёную из РФ Ксению Петрову, задержанную с эмбрионами лягушек

Учёная Ксения Петрова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ксения Петрова

Учёная Ксения Петрова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ксения Петрова

Американские власти отклонили запрос на условно-досрочное освобождение российской учёной Ксении Петровой, задержанной в феврале за ввоз незадекларированных эмбрионов лягушек, которые привезла из Франции. В администрации Дональда Трампа объяснили отказ тем, что она представляет угрозу безопасности США, сообщает Bloomberg.

После задержания в Бостоне 16 февраля Иммиграционная и таможенная служба США аннулировала визу Петровой. Учёную поместили в иммиграционный центр в штате Луизиана. Согласно информации агентства, она ждёт явки в иммиграционный суд 7 мая.

Авантюрист с русскими корнями избежал смерти от рук аборигенов, но угодил в индийскую тюрьму
Авантюрист с русскими корнями избежал смерти от рук аборигенов, но угодил в индийскую тюрьму

Ранее во время раскопок на Мадагаскаре археологи нашли ископаемую лягушку. Вымершее земноводное было настолько огромным, что его назвали на латыни «Бельзебуфа», то есть «Вельзевулова жаба».

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar