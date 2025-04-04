США не освободили учёную из РФ Ксению Петрову, задержанную с эмбрионами лягушек

Американские власти отклонили запрос на условно-досрочное освобождение российской учёной Ксении Петровой, задержанной в феврале за ввоз незадекларированных эмбрионов лягушек, которые привезла из Франции. В администрации Дональда Трампа объяснили отказ тем, что она представляет угрозу безопасности США, сообщает Bloomberg.

После задержания в Бостоне 16 февраля Иммиграционная и таможенная служба США аннулировала визу Петровой. Учёную поместили в иммиграционный центр в штате Луизиана. Согласно информации агентства, она ждёт явки в иммиграционный суд 7 мая.