Окружение советует Трампу не торопиться со звонком Путину
NBC: Окружение советует Трампу не звонить Путину до согласия на прекращение огня
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Окружение президента США Дональда Трампа настоятельно советуют ему воздержаться от нового разговора с российским лидером Владимиром Путиным до тех пор, пока Москва не согласится на полное прекращение огня в конфликте на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники.
«Окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока он не обязуется полностью прекратить огонь», — отмечается в публикации.
Чиновники из администрации подчеркивают, что Трамп может неожиданно захотеть поговорить с Путиным. При этом новый разговор между лидерами двух стран пока не запланирован.
Как сообщал Life.ru, в конце марта Трамп выразил надежду на скорый диалог с российским президентом. В ответ на вопрос журналистов о планах американского лидера, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что при необходимости такие беседы организуют оперативно.