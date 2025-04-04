Окружение советует Трампу не торопиться со звонком Путину

Окружение президента США Дональда Трампа настоятельно советуют ему воздержаться от нового разговора с российским лидером Владимиром Путиным до тех пор, пока Москва не согласится на полное прекращение огня в конфликте на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники.

«Окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока он не обязуется полностью прекратить огонь», — отмечается в публикации.

Чиновники из администрации подчеркивают, что Трамп может неожиданно захотеть поговорить с Путиным. При этом новый разговор между лидерами двух стран пока не запланирован.