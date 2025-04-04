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4 апреля, 02:21

Окружение советует Трампу не торопиться со звонком Путину

NBC: Окружение советует Трампу не звонить Путину до согласия на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Окружение президента США Дональда Трампа настоятельно советуют ему воздержаться от нового разговора с российским лидером Владимиром Путиным до тех пор, пока Москва не согласится на полное прекращение огня в конфликте на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники.

«Окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока он не обязуется полностью прекратить огонь», — отмечается в публикации.

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Чиновники из администрации подчеркивают, что Трамп может неожиданно захотеть поговорить с Путиным. При этом новый разговор между лидерами двух стран пока не запланирован.

Как сообщал Life.ru, в конце марта Трамп выразил надежду на скорый диалог с российским президентом. В ответ на вопрос журналистов о планах американского лидера, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что при необходимости такие беседы организуют оперативно.

Лия Мурадьян
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