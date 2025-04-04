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4 апреля, 02:43

Неизвестный сжёг три иномарки на парковке на востоке Москвы

Пожар на парковке в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар на парковке в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Неизвестный поджигатель уничтожил три автомобиля на парковке в Москве. Как сообщает Telegram-канал SHOT, иномарки сгорели на 13-й Парковой улице в районе Измайлово.

По словам местных жителей, неизвестный поджёг автомобиль Haval и сбежал с места преступления. Чуть позже пламя перекинулось на стоявшие рядом Land Rover и Toyota.

В Москве на парковке сгорели три автомобиля. Видео © Telegram / SHOT

Все три машины выгорели до основания кузова. Сотрудники МЧС потушили пожар. Информации о пострадавших нет. На место происшествия уже прибыли сотрудники полиции, которые выясняют все детали поджога. Также полицейские изучают камеры наблюдения и опрашивают очевидцев. Поджигателя ищут.

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Ранее Life.ru сообщал, как в Курганской области лесоруб поджёг вагончик с коллегами. Мужчина сжёг заживо двух сотрудников лесозаготовительной бригады.

Лия Мурадьян
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