Неизвестный сжёг три иномарки на парковке на востоке Москвы
Пожар на парковке в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Неизвестный поджигатель уничтожил три автомобиля на парковке в Москве. Как сообщает Telegram-канал SHOT, иномарки сгорели на 13-й Парковой улице в районе Измайлово.
По словам местных жителей, неизвестный поджёг автомобиль Haval и сбежал с места преступления. Чуть позже пламя перекинулось на стоявшие рядом Land Rover и Toyota.
В Москве на парковке сгорели три автомобиля. Видео © Telegram / SHOT
Все три машины выгорели до основания кузова. Сотрудники МЧС потушили пожар. Информации о пострадавших нет. На место происшествия уже прибыли сотрудники полиции, которые выясняют все детали поджога. Также полицейские изучают камеры наблюдения и опрашивают очевидцев. Поджигателя ищут.
Ранее Life.ru сообщал, как в Курганской области лесоруб поджёг вагончик с коллегами. Мужчина сжёг заживо двух сотрудников лесозаготовительной бригады.