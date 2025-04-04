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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
4 апреля, 03:32

На СВО ликвидировали замкомандира 116-й бригады ВСУ Сергея Гнатюка

Заместитель командира 116-й механизированной бригады украинских войск подполковник Сергей Гнатюк ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом сообщает винницкий телеканал Вита ТВ.

Согласно данным СМИ, 57-летнего офицера ликвидировали 1 апреля. Сообщается, что Гнатюк родился в украинском городе Винница. Об обстоятельствах и точном месте его гибели информация отсутствует.

Вышедших «из строя» солдат ВСУ возвращают на фронт при помощи наркотиков
Вышедших «из строя» солдат ВСУ возвращают на фронт при помощи наркотиков

Ранее Life.ru сообщал о ликвидации сразу двух украинских офицеров ВСУ под Киевом. «Крестоносца» Андрея Гунько уничтожила российская «Герань», также в этом районе обезвредили лейтенанта Сергея Симоника.

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Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Лия Мурадьян
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