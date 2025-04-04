На СВО ликвидировали замкомандира 116-й бригады ВСУ Сергея Гнатюка
Заместитель командира 116-й механизированной бригады украинских войск подполковник Сергей Гнатюк ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом сообщает винницкий телеканал Вита ТВ.
Согласно данным СМИ, 57-летнего офицера ликвидировали 1 апреля. Сообщается, что Гнатюк родился в украинском городе Винница. Об обстоятельствах и точном месте его гибели информация отсутствует.
Ранее Life.ru сообщал о ликвидации сразу двух украинских офицеров ВСУ под Киевом. «Крестоносца» Андрея Гунько уничтожила российская «Герань», также в этом районе обезвредили лейтенанта Сергея Симоника.
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