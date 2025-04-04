Разорившийся из-за фильма с Александром Петровым режиссёр Жан-Луи Порше покончил с собой

Продюсер, режиссёр и сценарист Жан-Луи Порше совершил самоубийство 31 марта, через два дня после дня рождения. 29 марта ему исполнилось 76 лет. Печальное известие сообщает швейцарский портал RTS со ссылкой на семью кинодеятеля.

Жан-Луи испытывал серьёзные финансовые трудности. Он согласился стать продюсером фильма Романа Полански «Дворец» с Александром Петровым, что и стало для него роковым решением. Производство ленты обошлось в 17 миллионов евро, ради неё Порше влез в долги. Роман Полански представил фильм в сентябре 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале, картина получила противоречивые отзывы критиков из-за эксцентричности сюжета. В итоге в мировом прокате «Дворец» собрал менее одного миллиона евро.

А в прошлом году Порше постигла ещё одна беда — он попал в серьёзную аварию. Однако в окружении режиссёра говорят, что он практически полностью восстановился, но жаловался, что разорён.