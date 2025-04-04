Российского «хлопкового короля» объявили в международный розыск

Гендиректор одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края «Терский» Алибек Шебзухов был объявлен в международный розыск. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бизнесмен был в заочном порядке обвинён и арестован за преступление по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), однако следователи до сих пор пытаются выяснить, где он находится.

Дело на Шебзухова завели ещё в сентябре 2023 года, а обвинение ему предъявлено было в ноябре 2024. Предпринимателя прозвали «хлопковым королём», поскольку он мечтал, чтобы его «Терский» стал мастодонтом в сфере производства хлопка в России. Ради этой цели компания даже участвовала в проекте «Хлопок Руси», но привело всё в итоге к уголовной статье.