Российского «хлопкового короля» объявили в международный розыск
Главу ставропольского СХП «Терский» Шебзухова объявили в розыск за растрату
Гендиректор одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края «Терский» Алибек Шебзухов был объявлен в международный розыск. Об этом сообщает РИА «Новости».
Бизнесмен был в заочном порядке обвинён и арестован за преступление по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), однако следователи до сих пор пытаются выяснить, где он находится.
Дело на Шебзухова завели ещё в сентябре 2023 года, а обвинение ему предъявлено было в ноябре 2024. Предпринимателя прозвали «хлопковым королём», поскольку он мечтал, чтобы его «Терский» стал мастодонтом в сфере производства хлопка в России. Ради этой цели компания даже участвовала в проекте «Хлопок Руси», но привело всё в итоге к уголовной статье.
Ранее Life.ru рассказывал, что МВД во второй раз объявило в розыск миллиардера Эдуарда Шифрина. Этот украинский бизнесмен в 2016 году принял российское гражданство, а до этого считался одним из богатейших людей Украины с состоянием на сумму более миллиарда долларов.
Shutterstock / FOTODOM / NickolayV