Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 06:08

Российского «хлопкового короля» объявили в международный розыск

Главу ставропольского СХП «Терский» Шебзухова объявили в розыск за растрату

Гендиректор одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края «Терский» Алибек Шебзухов был объявлен в международный розыск. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бизнесмен был в заочном порядке обвинён и арестован за преступление по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), однако следователи до сих пор пытаются выяснить, где он находится.

Дело на Шебзухова завели ещё в сентябре 2023 года, а обвинение ему предъявлено было в ноябре 2024. Предпринимателя прозвали «хлопковым королём», поскольку он мечтал, чтобы его «Терский» стал мастодонтом в сфере производства хлопка в России. Ради этой цели компания даже участвовала в проекте «Хлопок Руси», но привело всё в итоге к уголовной статье.

Экс-замминистра обороны РФ Иванов не признал себя виновным в растрате
Экс-замминистра обороны РФ Иванов не признал себя виновным в растрате

Ранее Life.ru рассказывал, что МВД во второй раз объявило в розыск миллиардера Эдуарда Шифрина. Этот украинский бизнесмен в 2016 году принял российское гражданство, а до этого считался одним из богатейших людей Украины с состоянием на сумму более миллиарда долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Владимир Озеров
  • Новости
  • СК РФ
  • Коррупция
  • Криминал
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar