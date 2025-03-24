Экс-замминистра обороны РФ Иванов не признал себя виновным в растрате
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов отказался признавать себя виновным в растрате суммы порядка 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Такое заявление он сделал в зале суда, передаёт корреспондент Life.ru.
Тимур Иванов в зале суда. Фото © Life.ru
«Вину не признаю», — заявил он.
Антон Филатов, который в прошлом находился в подчинении Иванова, тоже отверг все обвинения в свой адрес. Он проходит по делу соучастником, а организатором схемы обвинение считает Иванова.
Сегодня началось разбирательство по делу Тимура Иванова и Антона Филатова. Напомним, что бывший заместитель министра обороны был задержан 24 апреля 2024 года. Все его активы были арестованы, в том числе недвижимое имущество и счета в банках. В ноябре обвинения против него были ужесточены, а в конце прошлого года его арест продлили до 23 марта. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. Ранее Life.ru сообщал, что сумма совокупного ущерба в деле Тимура Иванова превысила 4,1 миллиарда рублей.
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