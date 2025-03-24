Экс-замминистра обороны РФ Иванов не признал себя виновным в растрате

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов отказался признавать себя виновным в растрате суммы порядка 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Такое заявление он сделал в зале суда, передаёт корреспондент Life.ru.