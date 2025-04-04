Снайпер Мага трое суток караулил опасного украинского «коллегу» в засаде, чтобы ликвидировать

Российский снайпер из группировки «Восток» с позывным Мага три дня ждал своего украинского «коллегу» в засаде в Угледаре. В итоге противника удалось ликвидировать, рассказал боец в интервью газете «Красная звезда». Бойца отправили на задание после поучения данных о том, что вражеский снайпер должен засесть в конкретном месте.

«Мы его ждали в течение трёх дней, а он всё не появлялся. Нервничали и злились всерьёз. Уже собирались уходить, как вдруг он нарисовался. Это была удача! Задача тогда была отработана на все 500%. Это как раз тот случай, когда овчинка реально стоила выделки», — рассказал Мага.

Российский снайпер при этом оценил стрелковую подготовку противника как вполне достойную – ведь по одним учебникам учились. Но, чтобы не быть просчитанными или разгаданными ВСУ, наши ребята начали изобретать что-то новое в тактике или приёмах, заметил Мага.