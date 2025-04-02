«Быстро вскрывается»: Снайпер рассказал о провальной попытке маскировки бойцов ВСУ

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, осознавая неминуемое поражение, нередко предпринимают попытки перейти на нашу сторону под видом гражданских. Об этом сообщил снайпер 40-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным Руль.

«Специально документы уничтожаются, и люди (солдаты ВСУ. — Прим. Life.ru) переодеваются в гражданскую одежду, пытаются сдаться как гражданское население. Но это очень быстро всё вскрывается, на самом деле. В течение нескольких часов. И становится понятно, что это бывший солдат противника, замаскированный», — рассказал снайпер в беседе с РИА «Новости».