«Быстро вскрывается»: Снайпер рассказал о провальной попытке маскировки бойцов ВСУ
Снайпер Руль: ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на сторону ВС РФ
ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на сторону ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova
Военнослужащие Вооружённых сил Украины, осознавая неминуемое поражение, нередко предпринимают попытки перейти на нашу сторону под видом гражданских. Об этом сообщил снайпер 40-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным Руль.
«Специально документы уничтожаются, и люди (солдаты ВСУ. — Прим. Life.ru) переодеваются в гражданскую одежду, пытаются сдаться как гражданское население. Но это очень быстро всё вскрывается, на самом деле. В течение нескольких часов. И становится понятно, что это бывший солдат противника, замаскированный», — рассказал снайпер в беседе с РИА «Новости».
Боец пояснил, что из-за участившихся случаев подобного обмана, они особенно пристально наблюдают за взрослыми мужчинами среди мирного населения при освобождении населённых пунктов. Под подозрение попадают чаще лица без документов, а также те, в ком соседи не могут опознать соседа.
А ранее Life.ru писал, что военная авантюра ВСУ под Курском закончилась провалом. Яростное наступление ВС РФ изолировало оставшиеся там недобитые формирования бойцов ВСУ. Тем временем командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что для установления полного контроля над Курской областью ВС РФ нужно вытеснить ВСУ из трёх населённых пунктов.