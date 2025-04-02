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Регион
2 апреля, 05:21

«Быстро вскрывается»: Снайпер рассказал о провальной попытке маскировки бойцов ВСУ

Снайпер Руль: ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на сторону ВС РФ

ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на сторону ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на сторону ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, осознавая неминуемое поражение, нередко предпринимают попытки перейти на нашу сторону под видом гражданских. Об этом сообщил снайпер 40-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным Руль.

«Специально документы уничтожаются, и люди (солдаты ВСУ. — Прим. Life.ru) переодеваются в гражданскую одежду, пытаются сдаться как гражданское население. Но это очень быстро всё вскрывается, на самом деле. В течение нескольких часов. И становится понятно, что это бывший солдат противника, замаскированный», — рассказал снайпер в беседе с РИА «Новости».

Боец пояснил, что из-за участившихся случаев подобного обмана, они особенно пристально наблюдают за взрослыми мужчинами среди мирного населения при освобождении населённых пунктов. Под подозрение попадают чаще лица без документов, а также те, в ком соседи не могут опознать соседа.

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А ранее Life.ru писал, что военная авантюра ВСУ под Курском закончилась провалом. Яростное наступление ВС РФ изолировало оставшиеся там недобитые формирования бойцов ВСУ. Тем временем командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что для установления полного контроля над Курской областью ВС РФ нужно вытеснить ВСУ из трёх населённых пунктов.

Мария Любицкая
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