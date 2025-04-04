«Нужен компромисс»: Экономист спрогнозировал решение Центробанка по ключевой ставке

«Поэтому я думаю, что, может быть, Центробанк и готовит какую-то базу, подушку для того, чтобы всё-таки, понятно, не повышать, но умеренно снижать ставку, потому что нынешние проблемы не купировать мерами правительства. Траты на субсидии, они были бы очень велики для всех отраслей, поэтому здесь, конечно, нужен компромисс», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».