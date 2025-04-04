«Нужен компромисс»: Экономист спрогнозировал решение Центробанка по ключевой ставке
Экономист Свириденко: Центробанк готовится к умеренному снижению ключевой ставки
Банк России готовится к умеренному снижению ключевой ставки, подчеркнул экономист Антон Свириденко, комментируя заявление зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина. По словам чиновника, динамика первого квартала показала, что уровень инфляции ниже февральского прогноза.
«Поэтому я думаю, что, может быть, Центробанк и готовит какую-то базу, подушку для того, чтобы всё-таки, понятно, не повышать, но умеренно снижать ставку, потому что нынешние проблемы не купировать мерами правительства. Траты на субсидии, они были бы очень велики для всех отраслей, поэтому здесь, конечно, нужен компромисс», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».
Напомним, на заседании 21 марта Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Что скрывается за решением ЦБ РФ — в материале Life.ru.
Life.ru