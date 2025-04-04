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4 апреля, 07:28

Электросамокатчиков могут обязать сдавать биометрию для быстрой езды

РБК: В РФ обсуждают введение биометрии для быстрой езды на электросамокатах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России подумывают ввести обязательную биометрическую идентификацию для владельцев электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые способны развивать высокую скорость. Обсуждение проходило на совещании в Госдуме 15 марта. На нём также присутствовали представители МВД, Департамента информационных технологий Москвы, Минцифры и других организаций.

«Власти рассматривают возможность введения идентификации по биометрии для быстрой езды на электросамокатах, электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности», — пишет РБК со ссылкой на источники.

Власти РФ считают, что это поможет усилить меры безопасности на дорогах. Биометрия будет необходима, если ваше СИМ способно разгоняться от 12 до 25 километров в час. Однако ввести такую меру планируется лишь в 2026 году, она станет экспериментальной.

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Ранее в Минтрансе предложили запретить самокатчикам просить пешеходов пропустить их на тротуаре, используя звуковой сигнал. Скорость самоката будет снижаться до 10 километров в час, если рядом на дороге будет находиться человек.

Владимир Озеров
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