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4 апреля, 08:29

«Останутся предателями»: Валуев жёстко раскритиковал беглых русофобов

Николай Валуев раскритиковал релокантов-русофобов

Николай Валуев. Обложка © Life.ru

Николай Валуев. Обложка © Life.ru

Власти сделали всё возможное, чтобы релоканты, захотевшие вернуться обратно в Россию, смогли это сделать. А те граждане, которые после бегства начали критиковать нашу страну или поддерживать наших врагов, навсегда останутся предателями. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

«А для тех, кто уехал и поливает грязью свою страну или, того хуже, поддерживает наших врагов, этот процесс уже необратим. Эти люди навсегда останутся предателями и будут не нужны ни одной, ни другой стороне», — подчеркнул парламентарий в эфире радио «Комсомольская правда».

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Напомним, ранее Николай Валуев раскритиковал требование азербайджанских властей о закрытии представительства Россотрудничества. В ответ МИД Азербайджана объявил депутата персоной нон грата за «угрожающие высказывания». Однако Валуев не стал обижаться на Азербайджан.

Борис Эльфанд
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