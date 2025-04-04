«Останутся предателями»: Валуев жёстко раскритиковал беглых русофобов

Власти сделали всё возможное, чтобы релоканты, захотевшие вернуться обратно в Россию, смогли это сделать. А те граждане, которые после бегства начали критиковать нашу страну или поддерживать наших врагов, навсегда останутся предателями. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

«А для тех, кто уехал и поливает грязью свою страну или, того хуже, поддерживает наших врагов, этот процесс уже необратим. Эти люди навсегда останутся предателями и будут не нужны ни одной, ни другой стороне», — подчеркнул парламентарий в эфире радио «Комсомольская правда».