Российский моряк с взорвавшегося в Южной Корее корабля умер в больнице

Российский моряк скончался в больнице после взрыва и пожара на грузовом судне Crystal Asia в порту Южной Кореи, всего было госпитализировано шесть человек. Об этом сообщила Государственная инспекция труда в Приморском крае.

«Произошёл пожар в помещении машинного отделения, который удалось быстро локализовать и потушить силами экипажа. В результате произошедшего взрыва, шесть человек пострадали, один из них умер в больнице», — говорится в тексте.

Сейчас следствие приступило к внеплановой выездной проверке по факту взрыва на корабле и смерти одного из членов экипажа.