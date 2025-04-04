Российский моряк с взорвавшегося в Южной Корее корабля умер в больнице
Российский моряк скончался в больнице после взрыва и пожара на грузовом судне Crystal Asia в порту Южной Кореи, всего было госпитализировано шесть человек. Об этом сообщила Государственная инспекция труда в Приморском крае.
«Произошёл пожар в помещении машинного отделения, который удалось быстро локализовать и потушить силами экипажа. В результате произошедшего взрыва, шесть человек пострадали, один из них умер в больнице», — говорится в тексте.
Сейчас следствие приступило к внеплановой выездной проверке по факту взрыва на корабле и смерти одного из членов экипажа.
Напомним, 26 марта шесть российских моряков получили травмы при пожаре на грузовом судне Crystal Asia вблизи южнокорейского порта Пусан, их госпитализировали. Всего на борту было 23 моряка с гражданством РФ. Предварительная причина ЧП — отказ силовой установки.