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4 апреля, 07:35

Российский моряк с взорвавшегося в Южной Корее корабля умер в больнице

Российский моряк скончался в больнице после взрыва и пожара на грузовом судне Crystal Asia в порту Южной Кореи, всего было госпитализировано шесть человек. Об этом сообщила Государственная инспекция труда в Приморском крае.

«Произошёл пожар в помещении машинного отделения, который удалось быстро локализовать и потушить силами экипажа. В результате произошедшего взрыва, шесть человек пострадали, один из них умер в больнице», — говорится в тексте.

Сейчас следствие приступило к внеплановой выездной проверке по факту взрыва на корабле и смерти одного из членов экипажа.

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Напомним, 26 марта шесть российских моряков получили травмы при пожаре на грузовом судне Crystal Asia вблизи южнокорейского порта Пусан, их госпитализировали. Всего на борту было 23 моряка с гражданством РФ. Предварительная причина ЧП — отказ силовой установки.

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Татьяна Миссуми
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