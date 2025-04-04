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4 апреля, 07:49

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у Южных Курил

Около Южных Курил в Охотском море сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,2, пострадавших и разрушений нет. Информацию сообщили в Сахалинском филиале Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений.

«Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море 4 апреля в 13:34 (5:34 мск). Его эпицентр находился в 147 километрах севернее райцентра Южно-Курильск на острове Кунашир», — говорится в заявлении.

Учитель из России погиб при землетрясении в Мьянме
Учитель из России погиб при землетрясении в Мьянме

Ранее сообщалось, что в Мьянме до 3145 выросло число погибших после разрушительного землетрясения. Ещё 4589 пострадали и 221 пропал без вести. Эти цифры продолжают расти по мере того, как спасатели из Мьянмы, России и других стран ведут поисково-спасательные операции.

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freepik

Татьяна Миссуми
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