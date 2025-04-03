Число погибших из-за землетрясения в Мьянме возросло до 3145 человек

В Мьянме до 3145 выросло число погибших после разрушительного землетрясения. Ещё 4589 пострадали и 221 пропал без вести, пишет Xinhua. Эти цифры продолжают расти по мере того, как спасатели из Мьянмы, России и других стран ведут поисково-спасательные операции.