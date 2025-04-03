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3 апреля, 20:04

Число погибших из-за землетрясения в Мьянме возросло до 3145 человек

Разрушения в Мьянме после земетрясения. Обложка © Х / ᴊ ᴏ ᴏ ɴ

Разрушения в Мьянме после земетрясения. Обложка © Х / ᴊ ᴏ ᴏ ɴ

В Мьянме до 3145 выросло число погибших после разрушительного землетрясения. Ещё 4589 пострадали и 221 пропал без вести, пишет Xinhua. Эти цифры продолжают расти по мере того, как спасатели из Мьянмы, России и других стран ведут поисково-спасательные операции.

На данный момент из-под завалов удалось извлечь 653 выживших и тела 626 погибших. Более 100 российских спасателей МЧС работают бок о бок с местными службами.

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В результате стихийного бедствия разрушено более 10 тысяч зданий. Ранее спасатели достали из-под завалов 63-летнюю женщину, прождавшую помощь более трёх суток. Кроме того, найдено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести. Предположительно, речь идёт об учителе по математике из России.

Артём Гапоненко
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