Российский военный «‎ради детей» хотел взорвать пояс смертника посреди группы солдат – видео допроса

Силовики показали кадры допроса военнослужащего, который готовился устроить теракт в общежитии курсантов в Московской области по заданию куратора из украинских спецслужб. На видео СКР он полностью признал вину и раскрыл мотивы.

Допрос военного. Видео © Telegram / Следком

49-летний российский военный установил контакт с сотрудниками разведки Украины, которые в марте поручили ему устроить взрыв в воинской части Минобороны РФ в Московской области. 2 апреля 2025 года он получил взрывное устройство. Диверсант должен был обмотать себя взрывчаткой и совершить самоподрыв в месте скопления военных, но его сцапала ФСБ.

После совершения теракта ГУР МО Украины обещало вывезти его детей в страны Запада. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к совершению теракта, а также приобретении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Следователи устанавливают других людей, которые могут быть причастны к подготовке преступления.