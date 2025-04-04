Ещё из одного российского города запустят рейсы в Тбилиси

Из Екатеринбурга летом запустят рейсы в Тбилиси. Их будет выполнять авиакомпания Geogian Airways. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу перевозчика Тамаза Гаиашвили.

«Мы собираемся открыть Екатеринбург. Посмотрим на пассажирский поток», — сказал он.

Самолёты будут летать по маршруту Тбилиси — Екатеринбург — Тбилиси. Гаиашвили добавил, что в апреле возобновит полёты в Новосибирск. Они были приостановлены зимой. Также Georgian Airways летает в Москву и Петербург.