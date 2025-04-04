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4 апреля, 08:35

Ещё из одного российского города запустят рейсы в Тбилиси

Georgian Airways летом начнёт летать в Тбилиси из Екатеринбурга

Из Екатеринбурга летом запустят рейсы в Тбилиси. Их будет выполнять авиакомпания Geogian Airways. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу перевозчика Тамаза Гаиашвили.

«Мы собираемся открыть Екатеринбург. Посмотрим на пассажирский поток», — сказал он.

Самолёты будут летать по маршруту Тбилиси — Екатеринбург — Тбилиси. Гаиашвили добавил, что в апреле возобновит полёты в Новосибирск. Они были приостановлены зимой. Также Georgian Airways летает в Москву и Петербург.

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Ранее сообщалось, что авиасообщение между РФ и Абхазией запустят с 1 мая. Напомним, с 1993 года аэропорт Сухума был закрыт, но 2023 году при поддержке России стартовала его реконструкция. Первый пробный полёт был выполнен 7 февраля 2025 года. Рейс из российской столицы стал тестовым, он привёз домой абхазских студентов.

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Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Никита Никонов
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