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4 апреля, 08:52

Экономист предрёк падение ключевой ставки ЦБ до 16%

Экономист Кузьмин предрёк ключевую ставку в 16% и посоветовал открыть депозиты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Депозиты могут утратить свою привлекательность, как только банки начнут снижать процентные ставки по вкладам в преддверии ожидаемого уменьшения ключевой ставки Центробанком. Экономист Олег Кузьмин поделился рекомендациями с URA.RU по управлению финансами в таких условиях.

По его прогнозу, финансовые учреждения могут начать снижать процентные ставки по вкладам уже весной. Этот процесс продолжится и к концу года она может достигнуть 16%, считает Кузьмин.

«Если у вкладчиков есть желание зафиксировать высокие проценты на длительный срок, имеет смысл сейчас положить деньги на долгосрочный депозит», сказал экономист.

Кроме того, Кузьмин считает, что сейчас удачное время для покупки валюты тем, кто планирует отпуск или поездки за границу. Это оптимальный момент для обмена валюты и приобретения билетов. Если говорить о долларах как об инвестиции, то наличные не принесут дохода, хотя могут быть полезны для диверсификации накоплений. Экономист порекомендовал обратить внимание на валютные облигации, привязанные к курсу, которые могут обеспечить доход от процентов.

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«Нужен компромисс»: Экономист спрогнозировал решение Центробанка по ключевой ставке

Напомним, что на последнем заседании 21 марта Центробанк решил оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Что стоит за этим решением ЦБ РФ, можно узнать в материале Life.ru.

Наталья Афонина
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