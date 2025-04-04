Экономист предрёк падение ключевой ставки ЦБ до 16%
Экономист Кузьмин предрёк ключевую ставку в 16% и посоветовал открыть депозиты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich
Депозиты могут утратить свою привлекательность, как только банки начнут снижать процентные ставки по вкладам в преддверии ожидаемого уменьшения ключевой ставки Центробанком. Экономист Олег Кузьмин поделился рекомендациями с URA.RU по управлению финансами в таких условиях.
По его прогнозу, финансовые учреждения могут начать снижать процентные ставки по вкладам уже весной. Этот процесс продолжится и к концу года она может достигнуть 16%, считает Кузьмин.
«Если у вкладчиков есть желание зафиксировать высокие проценты на длительный срок, имеет смысл сейчас положить деньги на долгосрочный депозит», — сказал экономист.
Кроме того, Кузьмин считает, что сейчас удачное время для покупки валюты тем, кто планирует отпуск или поездки за границу. Это оптимальный момент для обмена валюты и приобретения билетов. Если говорить о долларах как об инвестиции, то наличные не принесут дохода, хотя могут быть полезны для диверсификации накоплений. Экономист порекомендовал обратить внимание на валютные облигации, привязанные к курсу, которые могут обеспечить доход от процентов.
Напомним, что на последнем заседании 21 марта Центробанк решил оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Что стоит за этим решением ЦБ РФ, можно узнать в материале Life.ru.