Экономист предрёк падение ключевой ставки ЦБ до 16%

Депозиты могут утратить свою привлекательность, как только банки начнут снижать процентные ставки по вкладам в преддверии ожидаемого уменьшения ключевой ставки Центробанком. Экономист Олег Кузьмин поделился рекомендациями с URA.RU по управлению финансами в таких условиях.

По его прогнозу, финансовые учреждения могут начать снижать процентные ставки по вкладам уже весной. Этот процесс продолжится и к концу года она может достигнуть 16%, считает Кузьмин.

«Если у вкладчиков есть желание зафиксировать высокие проценты на длительный срок, имеет смысл сейчас положить деньги на долгосрочный депозит», — сказал экономист.

Кроме того, Кузьмин считает, что сейчас удачное время для покупки валюты тем, кто планирует отпуск или поездки за границу. Это оптимальный момент для обмена валюты и приобретения билетов. Если говорить о долларах как об инвестиции, то наличные не принесут дохода, хотя могут быть полезны для диверсификации накоплений. Экономист порекомендовал обратить внимание на валютные облигации, привязанные к курсу, которые могут обеспечить доход от процентов.