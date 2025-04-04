«Плюшевый медведь»: Шеф Ивлев отказался считать себя подкаблучником

Звёздный шеф-повар Константин Ивлев уже четыре года счастлив в браке с супругой Валерией. Недавно пара вернулась из романтического путешествия без детей. Собеседник Леди Mail признался, что подобные поездки нужны ради понимания, для чего он пашет на работе.

Ивлев также подчеркнул, что работает он довольно много, однако все эмоции предпочитает оставлять на съёмочной площадке. Дома знаменитый шеф ведёт себя спокойно, расхаживает «в труселях, рваной рубашке и мягких тапочках», уделяет время воспитанию ребёнка и готовке.

«За пределами съёмок я как плюшевый медведь. При этом я ни разу не подкаблучник, хотя люблю и уважаю свою жену и постоянно иду на компромиссы ради неё. Я вообще за пределами съёмочной площадки человек спокойный», — отметил Ивлев.