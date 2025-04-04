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4 апреля, 09:01

Птица попала в двигатель лайнера «Уральских авиалиний» на подлёте к Владивостоку

Самолёт «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей. Обложка © Telegram / UralAirlines_Official

Самолёт «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей. Обложка © Telegram / UralAirlines_Official

Самолёт Airbus A320neо авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся с птицей, выполняя рейс по маршруту Екатеринбург — Владивосток, борт получил повреждения и не смог вылететь обратно, пострадавших нет. Об этом говорится в телеграм-канале перевозчика.

Самолёт «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей. Фото © Telegram / UralAirlines_Official

Самолёт «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей. Фото © Telegram / UralAirlines_Official

Самолёт «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей. Фото © Telegram / UralAirlines_Official

Самолёт «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей. Фото © Telegram / UralAirlines_Official

«04.04.2025 при выполнении послеполётного осмотра воздушного судна (ВС) Airbus A320neо, выполнявшего рейс U6-571 по маршруту Екатеринбург — Владивосток, обнаружены следы и фрагменты попадания птиц в двигатель и стойку шасси», — говорится в тексте.

В результате у лайнера оказались повреждены лопатки вентилятора одного из двигателей. Сейчас во Владивосток вылетели инженеры авиакомпании для проведения оперативного ремонта. Время вылета обратного рейса U6-572 из Владивостока перенесено. Пассажиры на время ожидания будут размещены в гостиницах и обеспечены горячим питанием, подчеркнули в «Уральских авиалиниях». Предполагаемая дата отправления — 5 апреля.

Четыре летевших в Москву самолёта сели на запасном аэродроме Пулково
Четыре летевших в Москву самолёта сели на запасном аэродроме Пулково

Ранее сообщалось, что 2 апреля в Ульяновской области у легкомоторного самолёта Diamond 40NG (RA-02644) оторвало дверь прямо во время выполнения учебного полёта вблизи аэродрома Солдатская Ташла. В результате инцидента никто не пострадал. Следствие проводит проверку на предмет несоблюдения требований законодательства о безопасности полётов.

Татьяна Миссуми
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