Птица попала в двигатель лайнера «Уральских авиалиний» на подлёте к Владивостоку

Самолёт Airbus A320neо авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся с птицей, выполняя рейс по маршруту Екатеринбург — Владивосток, борт получил повреждения и не смог вылететь обратно, пострадавших нет. Об этом говорится в телеграм-канале перевозчика.

Самолёт «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей. Фото © Telegram / UralAirlines_Official

Самолёт «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей. Фото © Telegram / UralAirlines_Official

«04.04.2025 при выполнении послеполётного осмотра воздушного судна (ВС) Airbus A320neо, выполнявшего рейс U6-571 по маршруту Екатеринбург — Владивосток, обнаружены следы и фрагменты попадания птиц в двигатель и стойку шасси», — говорится в тексте.

В результате у лайнера оказались повреждены лопатки вентилятора одного из двигателей. Сейчас во Владивосток вылетели инженеры авиакомпании для проведения оперативного ремонта. Время вылета обратного рейса U6-572 из Владивостока перенесено. Пассажиры на время ожидания будут размещены в гостиницах и обеспечены горячим питанием, подчеркнули в «Уральских авиалиниях». Предполагаемая дата отправления — 5 апреля.