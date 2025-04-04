Четыре летевших в Москву самолёта сели на запасном аэродроме Пулково

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял четыре самолёта, летевших в Москву, в качестве запасного аэродрома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей петербургским аэропортом.

В Пулково мужчина с аэрофобией отравился успокоительными перед рейсом в Мурманск

В Пулково мужчина с аэрофобией отравился успокоительными перед рейсом в Мурманск

Ранее Life.ru сообщал, что в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Мэр Москвы Собянин за несколько минут до этого заявил о приближении украинского беспилотника.