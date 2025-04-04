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4 апреля, 07:09

Четыре летевших в Москву самолёта сели на запасном аэродроме Пулково

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял четыре самолёта, летевших в Москву, в качестве запасного аэродрома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей петербургским аэропортом.

«Приняли 4 рейса в качестве запасного», — сообщили представители воздушной гавани.

В Пулково мужчина с аэрофобией отравился успокоительными перед рейсом в Мурманск
В Пулково мужчина с аэрофобией отравился успокоительными перед рейсом в Мурманск

Ранее Life.ru сообщал, что в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Мэр Москвы Собянин за несколько минут до этого заявил о приближении украинского беспилотника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / muratart

Владимир Озеров
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