«Ездили по трупам»: Доброволец рассказал о зверствах ВСУ в курском приграничье
ВСУ давили тела мирных жителей под Курском бронемашинами, чтобы запугать живых
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Доброволец батальона «Курчатов» сообщил о бесчеловечных действиях украинских военных в приграничном районе Курской области. По его словам, военнослужащие ВСУ намеренно переезжали бронетехникой тела погибших мирных жителей.
«ВСУ по трупам погибших мирных и военных ездили на броневиках. Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми», — рассказал боец.
Доброволец заявил, что подобные действия были предприняты с целью устрашения местного населения.
Также мужчина рассказал ТАСС, что в селе Казачья Локня Суджанского района, ВСУшники открыли огонь по автомобилю, в котором находился мужчина, пытавшийся эвакуировать пожилую женщину из зоны обстрела.
Ранее сообщалось, что жителям курского приграничья, куда вошли подразделения Вооружённых сил Украины, запрещали хоронить умерших на кладбищах. В качестве обоснования им было сказано, что погосты заминированы.