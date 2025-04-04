«Ездили по трупам»: Доброволец рассказал о зверствах ВСУ в курском приграничье

Доброволец батальона «Курчатов» сообщил о бесчеловечных действиях украинских военных в приграничном районе Курской области. По его словам, военнослужащие ВСУ намеренно переезжали бронетехникой тела погибших мирных жителей.

«ВСУ по трупам погибших мирных и военных ездили на броневиках. Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми», — рассказал боец.

Доброволец заявил, что подобные действия были предприняты с целью устрашения местного населения.

Также мужчина рассказал ТАСС, что в селе Казачья Локня Суджанского района, ВСУшники открыли огонь по автомобилю, в котором находился мужчина, пытавшийся эвакуировать пожилую женщину из зоны обстрела.