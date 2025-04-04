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4 апреля, 09:43

Трамп показал первую «золотую карту» за $5 млн для получения гражданства США

Президент США Дональд Трамп представил дизайн «золотой карты», которая позволит состоятельным иностранным инвесторам получить гражданство Америки. В четверг, 3 апреля, республиканец продемонстрировал её первый образец журналистам на борту №1 (Air Force One).

Дональд Трамп показал дизайн «золотой карты». Фото © YouTube / Scripps News

Дональд Трамп показал дизайн «золотой карты». Фото © YouTube / Scripps News

«За 5 миллионов долларов это может стать вашим. Знаете, что это за карта? Это карта Трампа», — заявил президент, демонстрируя карту золотого цвета, украшенную его портретом.

По словам лидера Штатов, приобрести «золотую карту» можно будет менее чем через две недели.

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О самой карте Дональд Трамп рассказал ещё в марте и заявил, что это будет некая программа для инвесторов. Предприниматели смогут получить её за сумму в 5 миллионов долларов и станут обладателями американского гражданства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Babooo0

Наталья Афонина
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