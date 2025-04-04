В Норвегии рассказали о сохранении связи с российскими военными
FT: ВС Норвегии поддерживают связь с российскими военными в Арктике
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Вооруженные силы Норвегии продолжают поддерживать регулярный контакт с российскими военными в Арктическом регионе. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на слова вице-адмирала Руне Андерсена, руководителя объединенного штаба норвежских вооруженных сил.
«Мы считаем, что возможность общения крайне важна. Это связано с вопросами безопасности. Я уверен, что и россияне разделяют эту точку зрения», — отметил Андерсен.
Издание указывает, что, несмотря на прекращение постоянного взаимодействия между российскими и норвежскими вооруженными силами в 2014 году, военные обеих стран продолжают проводить еженедельные проверки связи и поддерживать профессиональные отношения. В рамках этих контактов они обмениваются поздравлениями с Рождеством. Кроме того, норвежские военнослужащие хранят подарки от своих российских коллег. Например, в штабе ВС Норвегии в Буде находится стеклянный автомат Калашникова, заполненный водкой, и матрешка, подаренные российскими моряками.
Ранее новый премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Оттава не планирует взаимодействовать с Москвой в Арктическом регионе.