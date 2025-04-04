Жителей Москвы предупредили о сильных порывах ветра 4 апреля

По прогнозу метеорологов, сегодня в российской столице ожидается ветреная погода — местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосфера будет облачной с прояснениями, осадки не предсказываются. Температура воздуха составит от 12 до 14 градусов выше нуля.

В связи с сильным ветром москвичей и гостей столицы призывают избегать укрытия под деревьями и не ставить автомобили рядом с ними.

«Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду», — сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства города Москвы.