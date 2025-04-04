Школьнице, превратившей машинку для стрижки ногтей в губозакаточную, понадобилась помощь МЧС

В Сочи любопытная 9-летняя девочка оказалась «в заложницах» у электрической машинки для стрижки ногтей. В агрегат затянуло губу ребёнка. Для вызволения родителям пришлось вызывать спасателей.

«Сотрудникам Южного регионального ПСО пришлось применять аварийно-спасательный инструмент. Все обошлось, медицинская помощь не потребовалась», — сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС.

Ранее в Петербурге двухлетняя кроха получила травму руки, когда поднималась вместе с мамой на эскалаторе станции метро «Ломоносовская». Женщина всего на пару секунд отвлеклась на другого ребёнка, а малышка уже успела засунуть пальцы в опасный механизм.