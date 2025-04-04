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4 апреля, 09:31

Школьнице, превратившей машинку для стрижки ногтей в губозакаточную, понадобилась помощь МЧС

Спасатели в Сочи вытащили губу 9-летней девочки из машинки для стрижки ногтей

Фото © Пресс-служба МЧС

Фото © Пресс-служба МЧС

В Сочи любопытная 9-летняя девочка оказалась «в заложницах» у электрической машинки для стрижки ногтей. В агрегат затянуло губу ребёнка. Для вызволения родителям пришлось вызывать спасателей.

Видео © Пресс-служба МЧС

«Сотрудникам Южного регионального ПСО пришлось применять аварийно-спасательный инструмент. Все обошлось, медицинская помощь не потребовалась», — сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС.

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Алексей Берковиц
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