Владимир Зеленский, главком ВСУ Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый и прочие украинские командиры должны понести самую строгую ответственность за убийства маленьких детей, тела которых найдены под Суджей в Курской области. Об этом сообщил «Царьграду» военный обозреватель Владислав Шлепченко.

«Вот эти все люди должны нести коллективную ответственность. Коллективная ответственность должна выражаться не в каких-то моральных словах, упрёках и так далее, а в бомбе, в пистолете, приставленном к голове», — подчеркнул он.

Эксперт считает, что сейчас необходимо провести тщательно расследование преступления, собрать все факты и доказательства, после чего можно однозначно говорить о наказании для политической и военной элиты Украины. Шлепченко уверен, что следует привлечь иностранных журналистов и дипломатов к огласке страшных зверств ВСУ, чтобы правду о киевском режиме узнал весь мир. Обозреватель подчеркнул, что речь идёт об «этнических чистках» русскоязычного населения и оставлять это безнаказанным нельзя, месть — это самая мягкая кара для украинских преступников.