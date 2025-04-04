«Ромео и Джульетта» сбежали из интерната на Кубани и устроили гонки в стиле GTA по пути в Сочи

Двое влюблённых несовершеннолетних сбежали из Павловского социально-реабилитационного центра в Краснодарском крае, угнав автомобиль Hyundai, принадлежащий сотруднику учреждения. 15-летняя девушка и 16-летний юноша, предположительно, планировали добраться до Сочи: они выехали на трассу М-4 «Дон», где подозрительную машину заметили сотрудники ГАИ — требования патруля остановиться беглецы проигнорировали и нецензурно высказались в адрес сотрудников при исполнении.

Подростки чуть не сбили работника КПП. Видео © SHOT

По данным SHOT, на контрольно-пропускном пункте платной дороги водитель совершил опасный манёвр, едва не сбив сотрудника. Позже при попытке обгона подростки разбили авто и были задержаны.

Видео © SHOT

Влюблённых задержали. Оказалось, что к своему плану побега они подключили ещё одного воспитанника центра, которому 13 лет. Самому младшему удалось сбежать, его поиски продолжаются.





На допросе подростки признались, что чувства у них возникли уже в центре. Там они и разработали дерзкий план побега, в ходе которого украли ключи от машины воспитательницы и вылезли через окно центра. Но добраться до Сочи дети так и не смогли.