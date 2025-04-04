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4 апреля, 10:10

Песков объяснил, почему не время раскрывать возможные гарантии для Украины

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Обсуждение потенциальных гарантий для Украины является сложной и многогранной темой. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам в пятницу. В настоящее время, подчеркнул он, определить конкретные параметры невозможно.

«Это предмет переговоров и обсуждений. Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема. Все это, безусловно, будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть, естественно, не будет», — рассуждает представитель Кремля.

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Напомним, что ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскрыл подробности встречи с членами администрации президента США Дональда Трампа. В частности, обсуждалось восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. Неизвестно, насколько глубоко стороны касались темы обеспечения гарантий для Украины. Тем не менее, Дмитриев, подчеркнул, что вступление Киева в НАТО невозможно, но некоторые формы обеспечения безопасности могут быть допустимыми.

Марина Фещенко
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