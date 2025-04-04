Песков объяснил, почему не время раскрывать возможные гарантии для Украины

Обсуждение потенциальных гарантий для Украины является сложной и многогранной темой. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам в пятницу. В настоящее время, подчеркнул он, определить конкретные параметры невозможно.

«Это предмет переговоров и обсуждений. Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема. Все это, безусловно, будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть, естественно, не будет», — рассуждает представитель Кремля.