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4 апреля, 07:59

Трамп предотвратил третью мировую войну, заявил переговорщик Путина

Спецпред президента России Дмитриев: Трамп предотвратил третью мировую войну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Chip Somodevilla

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Chip Somodevilla

Администрация президента США Дональда Трампа своими действиями после прихода к власти предотвратила начало третьей мировой войны. В этом уверен спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования», — сказал российский переговорщик в интервью телеканалу Fox News во время рабочей поездки в Вашингтон.

По его словам, дипломаты России и США уже добилась значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Стороны сейчас прорабатывают возможные варианты развития событий, заметил Дмитриев.

Стало известно, с кем переговорщик Путина встретился в Вашингтоне по просьбе Трампа
Стало известно, с кем переговорщик Путина встретился в Вашингтоне по просьбе Трампа

Как уже писал Life.ru, во время встречи в Вашингтоне участники обсудили возможность восстановления двусторонних контактов. Дмитриев рассказал, что при предыдущем президенте Джо Байдене взаимодействие между странами было почти полностью приостановлено, но сейчас наблюдается взаимный интерес к нормализации отношений. Также обсуждалось сотрудничество в Арктическом регионе.

Андрей Бражников
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