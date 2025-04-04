Трамп предотвратил третью мировую войну, заявил переговорщик Путина

Администрация президента США Дональда Трампа своими действиями после прихода к власти предотвратила начало третьей мировой войны. В этом уверен спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, дипломаты России и США уже добилась значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Стороны сейчас прорабатывают возможные варианты развития событий, заметил Дмитриев.

Как уже писал Life.ru, во время встречи в Вашингтоне участники обсудили возможность восстановления двусторонних контактов. Дмитриев рассказал, что при предыдущем президенте Джо Байдене взаимодействие между странами было почти полностью приостановлено, но сейчас наблюдается взаимный интерес к нормализации отношений. Также обсуждалось сотрудничество в Арктическом регионе.