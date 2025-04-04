Песков: Филигранная работа властей обеспечила запас прочности экономике РФ
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Филигранная работа властей обеспечила российской экономике запас прочности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Благодаря филигранным действиям нашего правительства вместе с президентом сейчас наша экономика развивается достаточно успешно», — сказал Песков на брифинге.
Он добавил, что экономика РФ имеет достаточно высокий запас прочности. Однако, комментируя американские пошлины, представитель Кремля указал, что потребуются дополнительные усилия на фоне турбулентности в мировой экономике.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввёл новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, тогда как для некоторых стран она будет значительно выше: 34% — для Китая, 46% — для Вьетнама и 20% — для стран Евросоюза. России в списке нет. Предполагается, что американский бюджет пополнится от пошлин на товары из стран БРИКС более чем на 278 миллиардов долларов.