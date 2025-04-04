В Кремле оценили ход переговоров о прекращении огня на Украине

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу по прекращению огня на Украине, но в реализации этого предложения много нюансов, которые Москва продолжает обсуждать. Об этом заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, комментируя публикацию NBC о том, что советники главы Штатов Дональда Трампа рекомендовали ему не звонить российскому визави до получения согласия на перемирие.

«Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов, откровенной неправды публикуется в СМИ. Президент Путин поддержал идею о прекращении огня. При этом он отметил, что существует очень много разных нюансов, по которым нужно достичь понимания перед тем, как это делать. Мы продолжаем наши контакты и продолжаем обсуждение этих нюансов», — ответил спикер Кремля на соответствующий вопрос.