Кремль не станет отрекаться от Ирана из-за ядерного спора с США
Песков: Проблема иранского ядерного досье должна решаться только мирным путём
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Проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирным путём, и все стороны обязаны проявлять максимальную сдержанность в этом вопросе. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа.
«Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна решаться и обсуждаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Все стороны должны сохранять абсолютную сдержанность», — отметил представитель Кремля.
Песков подтвердил, что Россия занимается восстановлением отношений с США, но считает Иран своим партнёром и союзником, с которым намерена сохранить многопрофильные отношения.
Напомним, что ранее Дональд Трамп поставил ультиматум Ирану в виде невиданных бомбардировок. Республиканец заявил, что начнёт атаковывать Тегерать в случае, если правительство не пойдёт на новое соглашение по ядерной программе, которое будет устраивать Вашингтон.