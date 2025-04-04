Кремль не станет отрекаться от Ирана из-за ядерного спора с США

Проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирным путём, и все стороны обязаны проявлять максимальную сдержанность в этом вопросе. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа.

«Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна решаться и обсуждаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Все стороны должны сохранять абсолютную сдержанность», — отметил представитель Кремля.

Песков подтвердил, что Россия занимается восстановлением отношений с США, но считает Иран своим партнёром и союзником, с которым намерена сохранить многопрофильные отношения.