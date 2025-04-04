Украинский чиновник умер после взрыва машины, полиция заявила о теракте

Глава Левобережной городской администрации Днепропетровска (украинское название — Днепр) Юрий Федько, машину которого взорвали сегодня утром, умер. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.

Взорванная машина Федько. Фото © Нацполиция Украины

Полиция квалифицировала взрыв как теракт. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе профессиональная деятельность Федько и личный мотив.