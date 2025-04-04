Украинский чиновник умер после взрыва машины, полиция заявила о теракте
Глава Левобережной администрации Днепра Федько умер после взрыва машины
Юрий Федько. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Proposicia
Глава Левобережной городской администрации Днепропетровска (украинское название — Днепр) Юрий Федько, машину которого взорвали сегодня утром, умер. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.
Взорванная машина Федько. Фото © Нацполиция Украины
Полиция квалифицировала взрыв как теракт. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе профессиональная деятельность Федько и личный мотив.
Ранее Life.ru писал, что взрыв авто, в котором ехал Федько и его жена, произошёл в 7 утра. Супруга чиновника получила серьёзные ранения, она по-прежнему в больнице.