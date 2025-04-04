Украинского чиновника и его жену взорвали в машине, одна из версий – теракт
В украинском Днепре взорвали машину с главой Левобережной администрации Федько
Фото © Полиция Днепропетровской области
В городе Днепре (Днепропетровск) на востоке Украины два человека получили ранения при подрыве автомобиля главы Левобережной администрации Юрия Федько. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области и опубликовала кадры с места событий.
Фото © Полиция Днепропетровской области
«Сообщение о взрыве поступило в правоохранительные органы сегодня около 07:40. Пострадали водитель автомобиля — местный чиновник и его жена», — информирует пресс-служба ведомства.
Там уточнили, что ранен глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько. На место взрыва прибыл первый замглавы Нацполиции Украины — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, а также сотрудники Службы безопасности Украины. Одна из версий – теракт.
А ранее в Одессе убили нациста Демьяна Ганула, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Также мужчина известен как «борец с уклонистами»: активно помогал ТЦК в «бусификации». Судя по кадрам с моментом расправы, убийца не спешил и успел сделать контрольный выстрел в голову Ганулу. Предполагаемого убийцу уже задержали. Владимир Зеленский для поисков стрелявшего поднял на уши всех следователей и полицейских.