Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 07:23

Украинского чиновника и его жену взорвали в машине, одна из версий – теракт

В украинском Днепре взорвали машину с главой Левобережной администрации Федько

Фото © Полиция Днепропетровской области

Фото © Полиция Днепропетровской области

В городе Днепре (Днепропетровск) на востоке Украины два человека получили ранения при подрыве автомобиля главы Левобережной администрации Юрия Федько. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области и опубликовала кадры с места событий.

Фото © Полиция Днепропетровской области

Фото © Полиция Днепропетровской области

«Сообщение о взрыве поступило в правоохранительные органы сегодня около 07:40. Пострадали водитель автомобиля местный чиновник и его жена», — информирует пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что ранен глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько. На место взрыва прибыл первый замглавы Нацполиции Украины — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, а также сотрудники Службы безопасности Украины. Одна из версий – теракт.

«Обстановка накалилась»: На охоту против харьковских военкомов вышла «‎команда мстителей»
«Обстановка накалилась»: На охоту против харьковских военкомов вышла «‎команда мстителей»

А ранее в Одессе убили нациста Демьяна Ганула, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Также мужчина известен как «борец с уклонистами»: активно помогал ТЦК в «бусификации». Судя по кадрам с моментом расправы, убийца не спешил и успел сделать контрольный выстрел в голову Ганулу. Предполагаемого убийцу уже задержали. Владимир Зеленский для поисков стрелявшего поднял на уши всех следователей и полицейских.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar