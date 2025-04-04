Украинского чиновника и его жену взорвали в машине, одна из версий – теракт

В городе Днепре (Днепропетровск) на востоке Украины два человека получили ранения при подрыве автомобиля главы Левобережной администрации Юрия Федько. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области и опубликовала кадры с места событий.

Фото © Полиция Днепропетровской области

«Сообщение о взрыве поступило в правоохранительные органы сегодня около 07:40. Пострадали водитель автомобиля — местный чиновник и его жена», — информирует пресс-служба ведомства.